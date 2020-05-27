Увы… «Пострадавший» ОКВЭД не дает права на субсидию, если он дополнительный, а не основной

Пострадавшие от коронакризиса налогоплательщики не теряют надежды получить хоть какую-то госпомощь.
В ФНС обратилась организация, у которой в ЕГРЮЛ числится ОКВЭД 47.7 «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах».
ОКВЭД включен в список пострадавших отраслей.
Но есть одна загвоздка — у компании этот ОКВЭД является дополнительным.
Увы, права на субсидию не возникает.
Ввиду того что осуществляемый вид деятельности по коду ОКВЭД 47.7 не является основным видом экономической деятельности согласно ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года, исключена возможность получения субсидии. Об этом сообщает ФНС в письме от 20.05.2020 № БС-4-11/8235@.