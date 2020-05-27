Увы… «Пострадавший» ОКВЭД не дает права на субсидию, если он дополнительный, а не основной

Лион за 2018 г. в РФ от пневмонии смертность по всем возрастам 25-26 тыс., в 2019 примерно столько же... Молния. Парад Победы пройдет 24 июня. Так сказал Путин

Лион 808 000 детей от пневмонии в 2017 г. это что? где успех в лечении пневмонии? ... Молния. Парад Победы пройдет 24 июня. Так сказал Путин

Старый ворчун А ещё они могли бы не в Италию, а в Дагестан полететь, независимо от парадов.К тому же медикам и ... Молния. Парад Победы пройдет 24 июня. Так сказал Путин

id267509192 Что это такое вообще? Авторы статьи, вы понимаете, что это незаконно? ... Как уволить работника: инструкция для работодателя

Старый ворчун 11 мая было повеление выйти на плато - и ежесуточное числе заболевших тут же стало снижаться. Поп... Молния. Парад Победы пройдет 24 июня. Так сказал Путин

MaxC парады разные бывали.Парад 7-го ноября 1941 года - прошли и на фронт сразу. На "битву за Москву".... Молния. Парад Победы пройдет 24 июня. Так сказал Путин

Елена_N Ну на плато же уже вышли, значит, следом будет спад. Как раз к указанной дате вирус будет побежде... Молния. Парад Победы пройдет 24 июня. Так сказал Путин

Елена_N Присоединяюсь к вопросу. Это для всех или только для спецавтохозяйств и т.п.?... Что изменилось в штрафах для бухгалтера

dolores18 Я считаю, что вообще этот момент недоработали, подошли формально и бюрократически (то, что дают с... Мишустину предложили дать бизнесу возможность уточнить ОКВЭДы для получения господдержки

Мадама Может эту истерию с вирусом у нас и поддержали, что бы был повод парад провести в день Массонов.... Молния. Парад Победы пройдет 24 июня. Так сказал Путин

Shure А что за отчет об утилизации отходов в ИФНС? Что изменилось в штрафах для бухгалтера