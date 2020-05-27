Как подать заявление на пособие по безработице: разъяснения Роструда

Чтобы встать на учет в ЦЗН в качестве безработного, необходимо заполнить резюме и заявление на портале «Работа в России» trudvsem.ru. В течение 10 дней специалисты службы занятости будут подбирать и направлять в личный кабинет заявителя варианты трудоустройства. Если трудоустроиться не удастся, то не позднее 11-го дня гражданин признается безработным и ему назначается пособие по безработице.

Важно! Для подачи заявления не нужно собирать и прикладывать никакие документы. Центры занятости сами проверят и соберут всю необходимую информацию путем межведомственного взаимодействия.

Роструд опубликовал подборку вопросов-ответов на тему регистрации безработных.

Если я временно нахожусь в другом городе, могу ли я подать заявление дистанционно?

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Да. Направить заявление можно независимо от того, где гражданин находится в данный момент. Пособие по безработице назначит центр занятости по месту жительства. Поэтому важно верно указать в заявлении адрес регистрации по месту жительства (то есть адрес постоянной регистрации).

От чего зависит размер пособия по безработице?

Если вы были уволены и признаны в установленном порядке безработным, начиная с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле, мае и июне 2020 года вам будет установлено и выплачено исходя из размера 12 130 рублей ежемесячно. Кроме того, будет назначена доплата на каждого несовершеннолетнего ребенка по 3 тыс. рублей.

Если вас уволили до 1 марта 2020 года, пособие по безработице будет назначено в зависимости от заработной платы по последнему месту работы и количества недель трудовых отношений в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, но в любом случае не выше максимального размера пособия по безработице (12 130 рублей) и не ниже минимального размера пособия по безработице (1 500 рублей).

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Можно ли подать заявление на пособие по безработице в день увольнения?

День увольнения считается последним рабочим днем. Поэтому подавать заявление на получение пособия по безработице нужно не ранее, чем на следующий день после увольнения.

Я подал заявление 15 апреля. На 11 день меня признали безработным. Я получу сразу все пособие или только за определенные дни в апреле?

Изначально будет начислена сумма за 11 дней (из расчета назначенного пособия), то есть за дни с момента регистрации заявления до момента принятия решения о признании безработным. Очередное начисление пособия осуществляется после перерегистрации в качестве безработного, которое сейчас происходит автоматически ежемесячно, по данным из пенсионного фонда. То есть, если до 15 мая вы не нашли работу, то будет начислена оставшаяся часть пособия. И далее ежемесячно будет начисляться пособие в полном размере также при условии, что вы не трудоустроились.