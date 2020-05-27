В Госдуме предложили запретить Facebook заниматься рекламной деятельностью в России

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») предлагает запретить рекламную деятельность Facebook в России в связи с тем, что компания не выполняет законодательство РФ.

Facebook до сих пор не оплатил штраф в 4 млн рублей, наложенный Роскомнадзором за нарушение сроков локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ. Это и возмутило депутата.

«Прошло больше двух месяцев с момента, когда мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 4 миллиона рублей за отказ размещать свои сервера с личными данными россиян в России. По закону, на уплату штрафа дается 60 дней. Констатируем: Facebook не заплатил», — цитирует Горелкина РИА Новости.

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Отметим, что это заявление депутат сделал в своем Telegram-канале, который вообще-то заблокирован Роскомнадзором, однако Горелкина это не смущает.

По мнению депутата, глава компании Марк Цукерберг считает, что законы РФ можно не соблюдать, «а только получать с нее прибыль». Горелкин также отмечает, что Facebook платит миллиардные штрафы за нарушение сохранности личных данных пользователей в США, многомиллионные штрафы в Европе, а в России компания не заплатила ни копейки.

Депутат считает, что блокировать соцсеть не имеет смысла, судиться с Facebook дорого и неэффективно, а «бить нужно по карману нарушителей закона».

Горелкин летом прошлого года внес в Госдуму законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на «Яндекс» и Mail.ru Group. Проект был отправлен на доработку комитетом по информполитике ГД, в конце марта депутат сообщил, что на фоне ситуации с коронавирусом решил отложить доработку на неопределенный срок.