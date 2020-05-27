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Утверждены правила профилактики коронавируса в России. До 1 января 2021 года

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.

Сами правила можно скачать во вложении. А мы вкратце расскажем, о чем там.

В п. 4.4 закреплены мероприятия, направленные на «разрыв механизма передачи инфекции».

  • Всем физическим лицам – соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, мытье рук, использование антисептиков.
  • На предпритяиях общепита, объектах торговли, транспорте – обязательная дезинфекция.
  • Организациям и ИП – дезинфекция рабочих помещений, использование оборудования по обеззараживанию вохдуха, создание запаса антисептиков.
  • Также выявление работников с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.
  • Использование мер социального разобщения, дистанционная работа.
  • Отмена массовых мероприятий.
Закреплена группа риска заболевания COVID-19:

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  • лица старше 65 лет;
  • хронические больные;
  • медработники.
Все это не постоянно, а в периоды подъема заболевания.

Также про меры профилактики.

Приоритет первого уровня в лабораторных исследованиях в следующих случаях:

  • прибытие в РФ лиц с признаками заболевания;
  • лиц, контактировавших с больными коронавирусом;
  • лиц с диагнозом «внебольничная пневмония»;
  • работников медорганизаций с симптомами COVID-19;
  • воспитанников денских домов, интернатов, детских лагерей при проявлении симптовов ОРВИ. То же самое про лиц, содержащихся в пансионатах, домах престарелых, учреждениях пенитенциарной системы.
Приоритет второго уровня в отношении:

  • лиц старше 65 лет с ОРВИ;
  • рабтников медорганизаций, имеющих риск инфицирования;
  • Работников стационарных организаций социального обслуживания населения и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Приоритет 3 уровня:

  • дети из организованных коллективов при случаях заболевания, не исключающего COVID-19 от 3 и более.

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