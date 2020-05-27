Утверждены правила профилактики коронавируса в России. До 1 января 2021 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Сами правила можно скачать во вложении. А мы вкратце расскажем, о чем там.
В п. 4.4 закреплены мероприятия, направленные на «разрыв механизма передачи инфекции».
- Всем физическим лицам – соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, мытье рук, использование антисептиков.
- На предпритяиях общепита, объектах торговли, транспорте – обязательная дезинфекция.
- Организациям и ИП – дезинфекция рабочих помещений, использование оборудования по обеззараживанию вохдуха, создание запаса антисептиков.
- Также выявление работников с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.
- Использование мер социального разобщения, дистанционная работа.
- Отмена массовых мероприятий.
- лица старше 65 лет;
- хронические больные;
- медработники.
Также про меры профилактики.
Приоритет первого уровня в лабораторных исследованиях в следующих случаях:
- прибытие в РФ лиц с признаками заболевания;
- лиц, контактировавших с больными коронавирусом;
- лиц с диагнозом «внебольничная пневмония»;
- работников медорганизаций с симптомами COVID-19;
- воспитанников денских домов, интернатов, детских лагерей при проявлении симптовов ОРВИ. То же самое про лиц, содержащихся в пансионатах, домах престарелых, учреждениях пенитенциарной системы.
- лиц старше 65 лет с ОРВИ;
- рабтников медорганизаций, имеющих риск инфицирования;
- Работников стационарных организаций социального обслуживания населения и учреждений уголовно-исполнительной системы.
- дети из организованных коллективов при случаях заболевания, не исключающего COVID-19 от 3 и более.