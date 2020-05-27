Люди сняли с валютных вкладов $1,1 млрд

По данным ЦБ в апреле население вывело с валютных вкладов 1,1 миллиард долларов.

На 1 мая объем иностранной валюты на вкладах физлиц составил $88,2 млрд, снижение за месяц составило 1,2 %.

Тенденция к оттоку иностранной валюты сохраняется уже четвертый месяц, однако ее пик пришелся на март текущего года, передает РБК.



Эксперты высказывают мнение, что отток валютных вкладов связан со снижением курса рубля.

«Отток валютных вкладов может означать, что люди пользуются ослаблением российской валюты, чтобы конвертировать свои валютные сбережения в рубли. Поэтому сам по себе факт сокращения валютных вкладов не является каким-то признаком драматичности. Просто при курсе 75—80 за доллар они резонно меняли валюту, потому что многие покупали ее, когда курс был ?60 или чуть выше», — прокомментировала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, говоря о причинах оттока валюты с вкладов, указал на нарастание неопределенности, начавшееся в конце марта, а также радикальное снижение ставок.

Кроме того, эксперты высказывают мнение, что одной из причин оттока вкладов может быть введение налога на доход с процентов, а также опасение, что вклады могут национализировать.