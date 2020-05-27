Клерк.Ру

Вопреки вирусу. МКБ выявил ТОП-5 отраслей, где больше всего открывали счета в карантин

Эксклюзив от МКБ для «Клерка». В банке по нашей просьбе проанализировали, как изменилась активность корпоративных клиентов малого, среднего и крупного бизнеса в период пандемии.

Как показало проведенное исследование, даже в период вынужденного простоя компании активно открывали счета в банке. В то же время лидеры в топ-5 отраслей, наиболее активно открывавших счета в банке, изменились.

Так в период февраль-март ТОП-5 отраслей в сегменте МСБ возглавляла оптовая торговля, на которую приходилось 23,7% всех открытых счетов, следом шло строительство (15,1%), услуги (14,9%), ритейл (13,2%), транспорт и складское хозяйство (9,5%).

В апреле-мае ситуация изменилась, лидером по количеству открытию счетов стал ритейл (20,2%), второе место у строительных компаний (16,3%), оптовая торговля снизилась до 15,5%.

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В то же время, несмотря на введенные ограничительные меры и вынужденный простой, компании из сферы услуг продолжали открывать счета, их дола в апреле-марте составила 12,4 %, то есть на 2,5% меньше.

Что касается транспортных компаний, то их доля в общем количестве открываемых счетов даже выросла до 11,2%.

Схожая статистика по новым клиентам, впервые открывающим счет в МКБ. По открытию счетов крупными клиентами в МКБ до и во время пандемии картина иная.

Оптовая торговля как была лидером среди отраслей по активности, так и осталась, до пандемии компании этого сегмента открывали 19,3% всех счетов в своем сегменте, во время ограничительных мер 25%. До пандемии 17,8% всех открытых счетво приходились на финансовые компании, однако с приходом пандемии они покинули пятерку лидеров по открытию счетов.

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И теперь на втором месте промышленность, чья доля в общем объеме увеличилась с 13,3 до 18,9%. Доля крупных компаний из сферы услуг даже выросла с 16,3 до 16,6%. У работающих с недвижимостью доля даже снизилась с 12,6 до 11,6 %, в то же время в пятерке лидеров впервые оказался ритейл, на долю которого приходится 8,4 %.

Анализ счетов, открытых только новым клиентам показывает — активнее всего открывали счета во время пандемии транспортные компании, хотя они не вошли в пятерку лидеров по открытию счетов.

Таким образом, даже в отраслях, пострадавших от пандемии, экономическая активность во время органичительных мер не затихала. Та же сфера услуг, которая относится к наиболее пострадавшим отраслям, продолжала работать и бороться с вызванным пандемией кризисом.

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