Вопреки вирусу. МКБ выявил ТОП-5 отраслей, где больше всего открывали счета в карантин

Идея давняя. И взносы не с работников, а с работодателей. Не взлетит (с) Просто Известия решил ха...
А я впервые 55 лет назад в садике услышал слово "кабздец". Позабыл, напомнили. Спасибки. А то сло...
Как в Китае. Скоро мы будем 15-й провинцией узких на глаза. Нам сделают пластику и глазки тоже по...
Сказал президент парад, значит парад, очередные миллионы спишутся на разгон облаков... а на бизне...
На бульвары нельзя. Но проигнорированы некоторые по факту бульвары, но называются иначе. ...
Я подписывала и отправляла сканы в мае. Невский район.
Давно вроде эта идея обсуждается... Слов нет...
Как же хорошо, что у меня все дистанционники. Ничего не менялось вообще. Все продолжали работать....
полгода прошло. Изменили 922-е?
Сочи не резиновый же, если вся страна в ту сторону поедет......
Антивирусник предложил купить улучшенную версию и мне подумалось - если бюджет поддерживает росси...
Типа приходит такой Усама Кадыровский к бухгалтеру на оутсорсе и говорит, так мол и так, бог пода...
Да, возможно...извиняюсь!))
Он лишает эритроциты функции переноса кислорода. Отсюда, например, поражение мозга. Люди после вы...
Где-то вы не туда свернули. Это не Сталин, это Ремарк писал...
На западе "Законы Паркинсона" - сатира, а в российской цивилизации - реальность....
Да и кассы эти не помеха, для обмана налоговых органов. Отойдёт покупатель, делай отмену. Я заказ...
С коронавирусом еще не все понятно, он поражает не только легкие, выжившие на ИВЛ 100% инвалиды, ...
Только рассыпать гвозди, ничего другого не приходит в голову....
С Фроськой на ночь глядя неудачно зашел)))Надо было головой думать, что не все тетеньки для того,...
А что, среди крупнейших налогоплательщиков есть такие, которые идут на компромиссы с ФНС?Или что ...
вы не имели права оплачивать по среднему. Надо было платить как обычно. Об этом Роструд сто раз г...
Зарплатные комиссии, например.Предложат повысить зарплату сотрудникам до какой-то там средней в о...
Надо придерживаться принципа разумного консерватизма и рассчитывать по Постановлению 922. Впереди...
Ну Вы прям, как Сталин - смерть одного человека - трагедия, смерть миллионов - статистика (ц)...
Неверное разграничение, абсолютно!Например, я налогоплательщик безусловно, но не отношусь ни к то...
А какие нынче есть компромиссы от ФНС? Огласите весь список, пожалуйста... (с)И чем банальный Нал...
Лежала в стационаре с кодом 01 с вирусной пневмонией,затем после выписки посадили на карантин на...
Имею в виду стат данные, не конкретных людей. Конкретных людей касается не только коронавирус же....
Ну, если сам Президент Абхазии...