Вопреки вирусу. МКБ выявил ТОП-5 отраслей, где больше всего открывали счета в карантин

В то же время, несмотря на введенные ограничительные меры и вынужденный простой, компании из сферы услуг продолжали открывать счета, их дола в апреле-марте составила 12,4 %, то есть на 2,5% меньше.

Схожая статистика по новым клиентам, впервые открывающим счет в МКБ. По открытию счетов крупными клиентами в МКБ до и во время пандемии картина иная.

Оптовая торговля как была лидером среди отраслей по активности, так и осталась, до пандемии компании этого сегмента открывали 19,3% всех счетов в своем сегменте, во время ограничительных мер 25%. До пандемии 17,8% всех открытых счетво приходились на финансовые компании, однако с приходом пандемии они покинули пятерку лидеров по открытию счетов.

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И теперь на втором месте промышленность, чья доля в общем объеме увеличилась с 13,3 до 18,9%. Доля крупных компаний из сферы услуг даже выросла с 16,3 до 16,6%. У работающих с недвижимостью доля даже снизилась с 12,6 до 11,6 %, в то же время в пятерке лидеров впервые оказался ритейл, на долю которого приходится 8,4 %.

Анализ счетов, открытых только новым клиентам показывает — активнее всего открывали счета во время пандемии транспортные компании, хотя они не вошли в пятерку лидеров по открытию счетов.