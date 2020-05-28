Принят закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом. Под раздачу могут попасть AppStore и Google Play

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских или смежных прав.

Благодаря новым поправкам, интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, должны быть заблокированы. Закрывать доступ будут не только к сайтам, содержащим пиратский контент, — обязанность блокировки распространяется на агрегаторы приложений, такие как AppStore, Google Play, Huawei AppGallery.

Закон должен вступить в силу с 1 октября.

Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. Агрегатор должен ограничить доступ к приложению в течение одного рабочего дня после получения уведомления, если владелец приложения не устранит нарушение, иначе Роскомнадзор может потребовать блокировки агрегатора приложений.