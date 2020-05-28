Треть россиян не верит в коронавирус

Более 30% россиян не верят в опасность эпидемии коронавируса (9%) или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (23%).

Это следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), о котором пишет РБК.

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8%), кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.

Только 18% из группы тех, кто признает существование эпидемии, навещают свои родственников и меньше 12% встречаются с друзьями. С утверждением о том, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.

📌 Реклама Отключить

С распространением коронавируса в России увеличивалась и доля россиян, у которых среди друзей, родственников или знакомых есть заболевшие. За месяц, с 20 апреля до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9 до 16,6%.

Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно быть меньше и что ограничения нужно было снимать раньше (42,7%). Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода либо он значительно снизился, — 52,1%. Больше всего респондентов, которые столкнулись со значительным снижением доходов либо полностью его лишились, — в Северо-Кавказском федеральном округе (53,8%).