Благотворителям дадут налоговые льготы

Минэкономразвития предложило расширить реестр социально ориентированных некоммерческих организаций за счет организаций, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов — 20%.

Под такой критерий подходят не только благотворительные фонды, но и организации в области соцобслуживания, образования, здравоохранения, спорта (кроме профессионального), культуры и искусства, научных исследований и разработок, сообщила РБК пресс-служба министерства. Инициатива представлена в докладе президенту и правительству

За помощь организациям, включенным в реестр, бизнес должен получить право на налоговый вычет, согласно принятым Госдумой 22 мая во втором чтении поправкам в Налоговый кодекс. Это означает, что компании смогут при расчете налога на прибыль учитывать пожертвования и стоимость товаров, безвозмездно переданных нуждающимся, как расходы при условии, что те не превышают 1% от выручки.

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Поправки должны вступить в силу задним числом, с 1 января 2020 года. Налоговые льготы на благотворительность в конце апреля анонсировал президент Владимир Путин.

Но не обошлось без ложки дегтя — под критерии из законопроекта, необходимые для включения НКО в реестр, не подошел ряд крупных благотворительных фондов, в частности «Подари жизнь», «Живой», Фонд Константина Хабенского, «Настенька».

Согласно одобренным Думой поправкам, в реестр войдут организации, получавшие президентские гранты или субсидии от государства, централизованные религиозные организации и учрежденные ими НКО, организации — поставщики соцуслуг и исполнители общественно полезных услуг. Помимо налогового вычета донорам господдержку должны получить и сами НКО из реестра. Эти организации освободят от налогов и платежей за аренду федерального имущества в апреле—июне, им также дадут налоговую отсрочку.

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Но ряд крупных фондов не получают государственных субсидий и грантов. Их представители объяснили РБК свою позицию — если у государства есть деньги, то оно и так может потратить их на лечение детей. Но кризис в стране привел к уходу большинства благотворителей и размер пожертвований резко снизился.