Откуда взялся «Социальный мониторинг»? Из мониторинга вывоза отходов!

MaxC Писали про Саянск. Там вообще не было никаких ограничений. Заболевших едва ли с десяток. Мэр Саян... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

VadimBA Прогулки в радиусе 2 км от места проживания... Чисто технически как это будет выглядеть?Для прогу... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

Лион тут надо считать в %, учитывая общую численность региона, кол-во заболевших и умерших. В Мск- же... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

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Лион т.е когда выявляли по 100 чел. в день- боялись, когда по 10 000 - бояться перестали, при том ч... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

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id7171372 Голову мыть с шампунькой, не?А академик РАН предупреждает о негативных последствиях перчаток и ма... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

Старый ворчун Владельцы Porsche Taycan не ездят из Москвы в Анапу. И из других мест тоже в неё не ездят.... Карантин загнал мировую экономику в глубокую рецессию, и выход из нее пока не ясен