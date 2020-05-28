Откуда взялся «Социальный мониторинг»? Из мониторинга вывоза отходов!

Оказывается, печально известное приложение «Социальный мониторинг», штрафующее жителей столицы, было переделано из мусорного трекера.
Как пишет Хабр.ру, о «полюбившемся жителям и гостям столицы» сервисе:
«Когда началась вся эта история с пропусками Москвы, мы с удивлением обнаружили в исходных кодах куски кодов нашей платформы, которая никаким боком не должна была появляться в приложениях подобного рода. Во-первых, то, что делали мы, было сделано для другой области профессионального использования платформы, а во-вторых, это было, по сути, копипастом из фронтендового приложения… я сейчас открою такую тайну… оно было взято из мониторинга отслеживания вывоза отходов» – рассказал Виталий Арделян, техдиректор компании AmberLabs, которая занимается высоконагруженными системами.Эта компания работала с ДИТ (Департамент информационных технологий г. Москвы) несколько лет назад:
«Мы по заказу ДИТа Москвы разрабатывали платформу высоконагруженную для управления проектами в области реновации».Продолжаем:
«То есть на нашей платформе был пилотный проект по мониторингу вывоза бытовых отходов на полигоны. И там было сделано приложение как раз с QR-кодами, с геопозицией и прочими вещами. И мы это тогда сделали за десять дней».После этого исполнителя поменяли.
Кстати, бюджету Москвы с новым подрядчиком это приложение обошлось примерно в 180 млн. рублей.А штрафов оно навыписывало уже примерно на 220 миллионов.
И отменять его, несмотря на жалобы, никто не будет.Подытожим послесловием с того же Хабр,ру:
«P.S. Законность назначаемых «Социальным мониторингом» штрафов – отдельный вопрос, и краткий ответ на него: они незаконны.
Нарушены как минимум три положения:
- во-первых, федеральным КоАП допускается автоматическая приборная фиксация только нарушений в сфере транспорта и благоустройства;
- во-вторых, такая фиксация может осуществляться только метрологически поверенным оборудованием, каковым смартфон не является (и, более того, заведомо не даёт достаточной для данного использования точности позиционирования);
- в-третьих, Главное контрольное управление Москвы, выписывающее эти штрафы, не обладает полномочиями по штрафованию физлиц».