«Социальный мониторинг», несмотря на жалобы, не отменят. Амнистии по штрафам тоже не будет

Подборка про приложение «Социальный мониторинг». На которое жаловались, что оно сливает персональные данные, и штрафует непричастных.
- Полной амнистии по штрафам, выписанным москвичам, через приложение «Социальный мониторинг» не будет.
- Приложение «Социальный мониторинг» пока отменяться не будет, несмотря на жалобы.
«Система оспаривания штрафов существует. А полную «амнистию» по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно», – сказал заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Действительно, бюджет нужно наполнять. Не все же его на помощь тратить.
Москвичи оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на сумму 2,2 млн рублей.
Это лишь «сотая часть от выписанного» – утверждает Евгений Данчиков, руководитель Главконтроля (цитата по «Новым Известиям»).
То есть, всего их выписали на 220 миллионов?
Кстати, глава Минкомсвязи сообщил, что все персональные данные удалят после карантина. Которые вводили граждане для получения цифровых пропусков.
А также,
«Данные о москвичах в приложении «Социальный мониторинг» удаляются в течение 10 дней после прохождения карантина» – глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в эфире «Эхо Москвы».
А вот это на десерт:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом и сейчас работающий из дома, рассказал, что не устанавливал приложение «Социальный мониторинг», которое призвано фиксировать случаи нарушения режима самоизоляции теми, у кого был выявлен COVID-19.
По постам телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».