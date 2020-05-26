«Социальный мониторинг», несмотря на жалобы, не отменят. Амнистии по штрафам тоже не будет

Подборка про приложение «Социальный мониторинг». На которое жаловались, что оно сливает персональные данные, и штрафует непричастных.

Полной амнистии по штрафам, выписанным москвичам, через приложение «Социальный мониторинг» не будет.

Приложение «Социальный мониторинг» пока отменяться не будет, несмотря на жалобы.

«Система оспаривания штрафов существует. А полную «амнистию» по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно», – сказал заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Действительно, бюджет нужно наполнять. Не все же его на помощь тратить.

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Москвичи оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на сумму 2,2 млн рублей.

Это лишь «сотая часть от выписанного» – утверждает Евгений Данчиков, руководитель Главконтроля (цитата по «Новым Известиям»).

То есть, всего их выписали на 220 миллионов?

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Кстати, глава Минкомсвязи сообщил, что все персональные данные удалят после карантина. Которые вводили граждане для получения цифровых пропусков.

А также,

«Данные о москвичах в приложении «Социальный мониторинг» удаляются в течение 10 дней после прохождения карантина» – глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в эфире «Эхо Москвы».

А вот это на десерт:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом и сейчас работающий из дома, рассказал, что не устанавливал приложение «Социальный мониторинг», которое призвано фиксировать случаи нарушения режима самоизоляции теми, у кого был выявлен COVID-19.

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По постам телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».