С 2021 года кадровые документы предлагают вести электронно

На сегодняшний день одна из форм трудовых отношений, которая требует регулирования, — это платформенная занятость. Ее развитие связано с активной цифровизацией предоставляемых услуг.

Об этом на совещании с Президентом заявил министр труда Антон Котяков.

Поскольку фактически трудовые отношения с применением этих форм гибкой занятости уже сложились, требуется ускорить и цифровизацию кадрового делопроизводства, добавил министр.

«Предлагаем дать возможность работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот электронно без дублирования на бумаге», — сказал он.