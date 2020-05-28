Клерк.Ру

Заседание Правительства. Самое главное в тезисах

Заседание Правительства от 28 мая. Приводим самое главное в тезисах.

Мишустин рассказал о поручениях, которые дал Путин по итогам совещания по рынку труда.

  • продление срока выплат пособия по безработице,
  • увеличение минимального размера пособия по безработице,
  • расширение числа семей с детьми, которые получат ежемесячные выплаты на несовершеннолетних детей,
  • получение индивидуальными предпринимателями пособия по безработице в максимальном размере,
а также донастройка правового регулирования режимов удалённой занятости.

Обсудили президентские выплаты врачам.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы люди своевременно и в полном объёме получили все положенные им средства», –  сказал премьер.

Отдельно сказано про возврат уплаченных за прошлый год налогов самозанятым: На эти цели выделили 1,6 млрд рублей.

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«Особо подчеркну, что для получения этих средств гражданам не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу», – подчеркнул глава правительства.

11 млрд выделяют на поддержку аэропортов. На зарплаты работников и уплаты страховых взносов. 

«Обращаю внимание, что эта мера поддержки не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров», – сказал Мишустин.

Отдельно премьер отметил поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров.

«Мы поддержим в этот период, с 1 апреля по 30 июня, дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тыс. рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании», – сказал премьер.

Приводим видео со вступительным словом Мишустина:

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По материалам с сайта Правительства.

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