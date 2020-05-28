Заседание Правительства. Самое главное в тезисах

Заседание Правительства от 28 мая. Приводим самое главное в тезисах.
Мишустин рассказал о поручениях, которые дал Путин по итогам совещания по рынку труда.
- продление срока выплат пособия по безработице,
- увеличение минимального размера пособия по безработице,
- расширение числа семей с детьми, которые получат ежемесячные выплаты на несовершеннолетних детей,
- получение индивидуальными предпринимателями пособия по безработице в максимальном размере,
Обсудили президентские выплаты врачам.
«Мы внимательно следим за тем, чтобы люди своевременно и в полном объёме получили все положенные им средства», – сказал премьер.Отдельно сказано про возврат уплаченных за прошлый год налогов самозанятым: На эти цели выделили 1,6 млрд рублей.
«Особо подчеркну, что для получения этих средств гражданам не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу», – подчеркнул глава правительства.
11 млрд выделяют на поддержку аэропортов. На зарплаты работников и уплаты страховых взносов.
«Обращаю внимание, что эта мера поддержки не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров», – сказал Мишустин.Отдельно премьер отметил поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров.
«Мы поддержим в этот период, с 1 апреля по 30 июня, дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тыс. рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании», – сказал премьер.
Приводим видео со вступительным словом Мишустина:
По материалам с сайта Правительства.