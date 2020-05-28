Заседание Правительства. Самое главное в тезисах

проза жизни Юрген, у нас то же самое кумовство, что и в Европе, но без бумажки)))... Поиск работы и соцсети

Надежда-25 а без смартфона можно и не выйти из дома. Могут ведь придумать хитрые ходы ))... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

Надежда-25 да непонятно, что и как правильно считать. Вроде бы лучше посчитать количество бессимптомных в об... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

Надежда-25 В "срансках" действительно не те масштабы. Даже несмотря на то, что с введением ограничительных ... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

Старый ворчун Просто масок не было, и нам объясняли, что маски бесполезны.А потом серьёзные московские люди вло... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

MaxC Вообще-то в мире бизнеса (европейского) СЕО своим именем и репутацией дорожат. Так что туфты в ре... Поиск работы и соцсети

Татьяна2705 Любопытно как будут доказывать в суде, что гулял в пределах 2 км. Это же не сфотографировать... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

ДмитрийW А вот интересно, если было всё так хорошо, чего уволился то? В связи с переездом в другую местнос... Поиск работы и соцсети

MaxC Писали про Саянск. Там вообще не было никаких ограничений. Заболевших едва ли с десяток. Мэр Саян... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

VadimBA Прогулки в радиусе 2 км от места проживания... Чисто технически как это будет выглядеть?Для прогу... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

Лион тут надо считать в %, учитывая общую численность региона, кол-во заболевших и умерших. В Мск- же... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

MaxC Работали по прогнозу, анализируя наихудшие варианты.В Мухосрансках не приземлялись самолеты из Ит... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

MaxC Это у рашенов?)))В моем мире вообще-то ценятся только рекомендательные письма.))Например, от гены... Поиск работы и соцсети

Лион т.е когда выявляли по 100 чел. в день- боялись, когда по 10 000 - бояться перестали, при том ч... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов