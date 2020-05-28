Почитайте объяснения чиновника про новые правила прогулок по Москве. Это шедевр!

В Москве можно будет гулять не по графику места проживания, а по графику места прописки. Или только по графику места проживания? В общем, снова непонятно.

Первый замруководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о том, как пользоваться графиками пропусков в Москве.

«Если вы прописаны в одном районе Москвы, а проживаете в другом, то, соответственно, на сайте вы сможете ознакомиться с тем графиком, когда могут гулять жители из вашего дома (по месту регистрации). Вы по этому графику сможете спокойно гулять», – сказал он.

«Если у вас адрес прописки в Бирюлеве, вы знаете, в какие дни "гуляет" ваш дом в Бирюлеве, вы в этот день можете гулять в Медведкове», – пояснил Немерюк.

Также он уточнил, если у жителя Москвы нет столичной прописки или регистрации, ему при себе рекомендуется иметь договор на аренду квартиры либо ксерокопию или фотографию документа, а также ориентироваться на расписание прогулок для жителей дома, в котором он живет. Если гражданин постоянно или временно зарегистрирован в Москве, то он должен ориентироваться на расписание прогулок по адресу своей регистрации.

В общем, гулять с папкой документов. Или отфоткать их все на смартфон.

По материалам «ТАСС».