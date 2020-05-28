Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

С 27 мая Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей, сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова во время видеоконференции.

«У нас наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых», —цитирует Скоробогатову РБК. По ее словам, с точки зрения с2с- и с2b-переводов это даст хороший прирост объемов и количества операций.

Факт подключения к системе РБК подтвердили в Сбербанке. «В настоящий момент сервис переводов в СБП доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на платформах iOS и Android», — сообщили в пресс-службе.

ЦБ и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили систему быстрых платежей в начале 2019 года. С ее помощью можно переводить денежные средства между счетами разных банков по простому идентификатору — номеру телефона. Все системообразующие банки должны были стать участниками СБП до 1 октября 2019 года. Сбербанк единственный из этих банков нарушил условия подключения, за что был оштрафован ЦБ.