На купленные до 1 мая авиабилеты будут выдавать ваучеры

За отменённые из-за пандемии авиаперелёты предлагают давать ваучеры, которые можно будет использовать в течение трёх лет. Такой проект постановления правительтьства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) настоящее постановление применяется к договорам воздушной перевозки пассажира, которые подлежали исполнению с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам с Китайской Народной Республикой, с 18 марта 2020 г. по всем внутренним воздушным перевозкам и иным международным воздушным перевозкам, и были заключены до 1 мая 2020 года», — отмечается в проекте.

Пассажир сможет получить ваучер по заявлению. По истечении трёх лет, если он не воспользовался ваучером, ему должны вернуть деньги.

Также проект наделяет перевозчиков правом в одностороннем порядке изменять условия договора воздушной перевозки пассажира (в части даты, времени, маршрута).