Чтобы простить долг, нужно согласие должника. Так сказал Пленум ВС

Для прощения долга не имеют значения наступление срока или условия для исполнения обязательства. Из проекта Пленума о прекращении обязательств.

Прощение долга квалифицируется судом как дарение только в том случае, если будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. При прощении долга должны быть указаны условия, позволяющие правильно понять обязанность, от исполнения которой освобождается должник.

Если иное не определено соглашением сторон и не вытекает из обстоятельств дела, считается, что кредитор освободил должника от обязанности в полном объеме.

Кстати, Пленум относит прощение долга к двусторонней сделке.

То есть, должник должен согласиться с прощением. То есть, когда при ликвидации компании кредитор не заявил требование в срок, определенный при публикации в «Вестнике», поскольку просто забыл, ему стоит напомнить об этом? Тогда он уже изъявит желание простить долг, а представитель ликвидируемой компании должен с этим согласиться. Как-то так. Если найдутся такие «прощальщики».

Разбор проекта постановления Пленума ВС «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» читайте в статье.