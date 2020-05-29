Клерк.Ру

В Московской области откроются парки. И строительные магазины

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В Московской области снимается ряд ограничений. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.

  • Работа ресторанов, кафе, столовых, баров приостановлена в Подмосковье до 14 июня включительно.
  • Салоны красоты, парикмахерские также пока не открываются.
  • МФЦ в Подмосковье откроются для физических лиц с 1 июня.
  • В Подмосковье открываются парки, там нужно будет находиться в масках.
  • Спортивные и детские площадки открывать пока не планируют.

Открываются магазины площадью 400 метров. Строительные магазины (гипермаркеты) работают без ограничений. 

Обращение губернатора:

Также мы прикрепили во вложении постановление губернатора.

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