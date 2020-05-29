Смартфон с «Соцмониторингом» не выдают, а на свой не поставить. И грозят штрафами

Москвичке с коронавирусом не выдали смартфон для «Социального мониторинга» и пригрозили штрафами.

Девушка попросила выдать ей гаджет с установленным приложением, поскольку её устройство не имело необходимых технических параметров.

Ранее власти Москвы предупредили, что такая возможность будет у пациентов, которые решили проходить лечение амбулаторно.

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«Обращение приняли, пообещали в ближайшие сутки волонтера с гаджетом. Спустя 24 часа снова позвонила по телефону техподдержки сообщила, что гаджета нет, соцмониторинг не установлен, и не хочу получать никакие штрафы. Меня выслушали, сказали, что проверить наличие заявки не могут по ее номеру, потому что у них нет доступа к общей базе и дали новый номер моей заявке. Пообещали, что скоро все будет. А если вам упадёт штраф (внимание!) можете позвонить вот на другой номер, там рассматривают претензии по штрафам».

Как пояснила москвичка, накануне ей ещё раз позвонили и пообещали привезти телефон с «Соцмониторингом», сославшись на то, что до этого у службы «не было свободных рук и волонтеров».

При этом на номер девушки продолжают приходить СМС, в которых говорится об ответственности за нарушение режима самоизоляции и штрафе в 4000 рублей, который будет выписан, если она не установит приложение.

Ранее москвичи уже жаловались на систему «Социального мониторинга»: те, кто установил программу, сообщали, что она требует делать селфи несколько раз в час, также гражданам выписывали необоснованные штрафы из-за багов в приложении.

По материалам издания «Подъем».