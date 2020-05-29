Если новый работник сразу выбирает электронную трудовую, сделать запись в бумажной все равно придется

Новый сотрудник пришел на новую работу и сразу же при трудосутройстве написал заявление о выборе электронной трудовой книжки. При этом на прежней работе у него была бумажная трудовая.

Роструд описал алгоритм действий работодателя в этом случае:

1) Внести трудовую книжку в Книгу учета и движения трудовых книжек.

2) Внести в трудовую книжку запись о приеме на работу.

3) Внести в трудовую книжку запись о поданном заявлении и выдаче трудовой книжки на руки, взять подпись работника.

4) Внести в Книгу учета и движения трудовых книжек запись о выдаче книжки на руки, взять подпись работника.