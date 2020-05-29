Пляжи в России откроют с 1 июля. Так предполагают в Госдуме

В Госдуме предположили открытие пляжей в России с 1 июля. Об этом заявил председатель Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

«Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придётся смириться с определёнными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», – сказал он.

Депутат добавил, что полеты за границу пока небезопасны. Также, по его мнению, туристическая отрасль России оздоровится, если люди предпочтут внутренний туризм внешнему.

«Мы не просто должны пережить кризис, но и вынести уроки и начать жить по-новому. Пандемия covid-19 послужила хорошим стимулом для того, чтобы, наконец, посмотреть внутрь России. Нужно развивать внутренний туризм, транспортную систему, обновлять флот воздушный и водный, поддерживать людей и бизнес», – сказал депутат.

По материалам «Парламентской газеты».