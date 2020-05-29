Сальвадоры Дали от ИФНС: очередное странное требование от налоговиков

Очередным перлом от налоговиков поделились в «Красном уголке бухгалтера». Вот такое требование по камеральной проверке декларации по налогу на прибыль получила автор темы. Оно уже не первое, ОСВ были представлены в налоговую раньше.

Бухгалтеры впали в ступор:

«Новое слово в бухгалтерской науке. Пора о диссертации подумать» «Им самим не стрёмно такую ахинею присылать?» «А мне понравилось требование... этакие Сальвадоры Дали от ифнс... ну весело же» «Обычно такую хрень про 90 и 62 спрашивают в банках. Но тут... Это просто праздник какой-то»

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Есть вот такие версии:

«Может инспектор где-то учится и не может решить задачу? Вот и строчит требования. И налогоплательщика проверит и свою задачку решит» «Есть два варианта - либо они гадают кроссворд!(тест) Либо кто-то из ифнс пишет диплом и взял ваши декларации, а преподу ответить не может»