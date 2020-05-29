Сальвадоры Дали от ИФНС: очередное странное требование от налоговиков

Очередным перлом от налоговиков поделились в «Красном уголке бухгалтера». Вот такое требование по камеральной проверке декларации по налогу на прибыль получила автор темы. Оно уже не первое, ОСВ были представлены в налоговую раньше.
Бухгалтеры впали в ступор:
«Новое слово в бухгалтерской науке. Пора о диссертации подумать»Есть вот такие версии:
«Им самим не стрёмно такую ахинею присылать?»
«А мне понравилось требование... этакие Сальвадоры Дали от ифнс... ну весело же»
«Обычно такую хрень про 90 и 62 спрашивают в банках. Но тут... Это просто праздник какой-то»
«Может инспектор где-то учится и не может решить задачу? Вот и строчит требования. И налогоплательщика проверит и свою задачку решит»Но чтобы это ни было, печально что в налоговых инспекциях работают люди, не имеющие представления о бухучете. Зачем тогда запрашивать оборотно-сальдовые ведомости, если они в них ничего не понимают?
«Есть два варианта - либо они гадают кроссворд!(тест) Либо кто-то из ифнс пишет диплом и взял ваши декларации, а преподу ответить не может»