Мишустин тщательно отсматривает карикатуры и критику про себя в СМИ. Про скандал «Клерка» и ФНС написала «Медуза»

«Клерк» снова не дает покоя высокопоставленным чиновникам. Сегодня о нашем конфликте с ФНС написала Meduza.

Суть материала «Медузы» в том, что премьер-министр очень беспокоится о своем имидже в СМИ. А вы помните, как год назад «Клерк» грозились закрыть из-за наших карикатур на тогдашнего главу ФНС Михаила Мишустина? Чувствуете связь? (одна из карикатур, которую неизвестные из налоговой требовали убрать, — выше).

«Медуза» спросила у пресс-службы Правительства — есть ли связь между наездами налоговой и нашими критическими заметками и карикатурами о ФНС? Ответ не удивил:

«Премьер „никогда не вмешивался и не вмешивается в редакционную политику СМИ или информационных ресурсов“».

«Клерк» вообще все чаще на арене: недавно о нашей резонансной новости говорили в программе Ивана Урганта.