Правила антикризисных детских выплат могут изменить, чтобы недобросовестные отцы не наглели

Выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, объявленные Президентом, можно оформить электронно, не посещая ПФР.

При этом подать заявление может как мать ребенка, так и его отец.

Между тем может случиться ситуация, когда родители уже не живут вместе. Например, ребенок живет с мамой. При этом отец, проживающий отдельно, подсуетиться раньше супруги и подаст заявление на детскую выплату, указав там реквизиты своего счета.

То есть деньги придут мужчине, а содержание ребенка — на женщине.

Такая ситуация описана в пояснительной записке к проекту № 964776-7, внесенном в Госдуму.

Чтобы такого не случилось, предлагается внести поправки в закон.

Законопроектом предлагается ограничить возможность права получения пособия супругом, не проживающим с ребенком и не осуществляющим уход за ним.

Оформить пособие сможет только тот, кто совместно проживает с ребенком.