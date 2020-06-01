Для участников крымской СЭЗ на постоянной основе снизят страховые взносы

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 964993-7 с поправками в статью 427 НК.

Речь идет о пониженных страховых взносах для участников СЭЗ Крыма и Севастополя.

Законопроектом предусматривается снятие действующего в настоящее время трёхлетнего ограничения по сроку, при регистрации в течение которого участники свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя могут применять пониженные тарифы страховых взносов.

Таким образом, для организаций и ИП, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, предлагается установить с 1 января 2020 года пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 %.

Предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов участниками СЭЗ предлагается установить до окончания периода функционирования указанной СЭЗ.

Принятие законопроекта позволит повысить привлекательность ведения предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику Республики Крым и города федерального значения Севастополя, говорится в пояснении к проекту.