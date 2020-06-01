После снятия ограничений могут закрыться до трети салонов связи. Торговля переходит в онлайн

До 30% салонов связи могут закрыться после снятия карантинных мер. Такого мнения придерживаются 85% представителей мобильного ретейла, опрошенных изданием TelecomDaily.

Владельцы торговых точек, а также их руководители и менеджеры утверждают, что рынок итак был перегрет до начала эпидемии. Отсутствиие же причин выходить на улицу без веских причин ускорило переход торговли гаджетами в онлайн-формат.

Более 40% опрошенных считают, что покупательский трафик снизится и после снятия карантинных мер по причине падения платежеспособности населения и высокого уровня неопределенности.

Вследствие этого 36,5% экспертов предполагают, что закрыть придется 10–20% от сегодняшнего количества магазинов, а 31% полагает, что эта цифра достигнет 30%. При этом в более пессимистичный сценарий верят лишь 8%.

По материалам РБК.