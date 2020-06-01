Волонтеры получат соцвыплаты за помощь людям во время пандемии

Волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, получат выплаты от государства.

Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Текст проекта пока не опубликован. На сайте кабмина сообщается, что он будет опубликован позже.

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

На эти цели власти выделят 145 млн. рублей.