Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки туристического бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки предприятий туриндустрии и в других отраслях. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он уточнил, что «это решение коснется всех отраслей, в том числе и тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма».

Глава кабинета министров отметил, что туристическая отрасль «существенно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции». «Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии: горнолыжных трасс, пляжей, гостиниц с определенным доходом и номерным фондом», — сказал Мишустин.

По его словам, «такая деятельность должна быть профильной для организаций, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей». «Такое решение позволит подержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит», — полагает премьер-министр.