10 миллионов семей сегодня получили по 10 000. Пишут, что это пенсия

Выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей сегодня получили многие родители, подавшие соответствующее заявление.

Так, все сотрудники нашей редакции, ранее направившие заявления в ПФР, сегодня с утра увидели на своих картах пополнение на 10 000 рублей. Поступление денег сопровождается комментарием «Зачисление пенсии».

А вы тоже получили это детское пособие?

Отметим, что по данным ПФР согласно результатам рассмотрения заявлений 10 млн семей получат эту меру поддержки сегодня, 1 июня.

Средства будут выплачены на 15 млн детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно.

Заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня.

Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен, уточнили в ПФР.