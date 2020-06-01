Италия собирается открыть границы для россиян с 15 июня

Италия скоро откроет границы для россиян. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано.
«Мы надеемся, что 15 июня границы [Евросоюза для туристов] будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну. Потому что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой», – заявил он.
Появится и авиасообщение с Италией.
«С 15 июня смогут восстановиться и регулярные рейсы между нашими странами», – сказал дипломат.
По его словам, Италия не планирует вводить обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для въезда туристов в страну.
«На данный момент не предусмотрено никаких ограничений на въезд в Италию, каких-то особенных справок не требуется. Разумеется, будут меры предосторожности, контроль по приезде, но мы не усложняем процедуру выдачи виз», – сказал посол.
По материалам «ТАСС».