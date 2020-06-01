Срок информирования работника о выборе трудовой книжки продлят до 1 октября

Минтруд хочет продлить срок информирования работников о возможности выбора между электронной и бумажной трудовой до 1 октября, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы обратили внимание на то, что 30 июня истекает срок, когда работодатели должны ознакомить работников с возможностью выбрать, в какой форме продолжить вести трудовую книжку — в электронной или бумажной.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин обратился к министру труда с просьбой дать работодателям возможность обеспечить уведомление работников в срок до 30 сентября.

«В связи с противоэпидемическими мероприятиями и работой в условиях самоизоляции уведомление работников становится затруднительным либо невозможным», — указывалось в письме Катырина.

Когда именно будет принят документ, переносящий срок, пока неизвестно.