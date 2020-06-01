Для назначения некоторых видов пенсий не потребуется подавать заявление

Сегодня на федеральном портале опубликован проект Федерального закона, который затрагивает некоторые вопросы назначения пенсий.

Так, в частности, предлагается назначение в беззаявительном порядке:

пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости в соответствии с Законом № 1032-1;

страховых пенсий по инвалидности;

социальных пенсий по инвалидности.

Пенсии, назначаемые по предложению ЦЗН, предлагается назначать при согласии безработного гражданина со дня выдачи указанного предложения.

Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, предусматривается назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов (ФРИ).

В данном случае, решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки — не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из ФРИ или документов МСЭК ‎в распоряжение ПФР.

ПФР в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении пенсии извещает инвалида о назначении ему пенсии.

Кроме того, проектом предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по старости лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, в случае, если это выгодно пенсионеру.