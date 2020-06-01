ПФР будет информировать 45-летних о размере будущей пенсии

Сегодня на федеральном портале опубликован текст законопроекта, который, в том числе вводит новое правило по заблаговременному информированию застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
Согласно предлагаемым изменениям на ПФР возлагается обязанность
по информированию застрахованных лиц, достигших возраста 45 лет:
- о предполагаемом размере страховой пенсии по старости;
- о выплатах за счет средств пенсионных накоплений.
Информирование предлагается осуществлять в автоматическом режиме
с периодичностью один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, до 31 декабря соответствующего года.
Указанный временной период и периодичность информирования позволят гражданину оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путем добровольного вступления
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов), говорится в пояснительной записке к проекту.