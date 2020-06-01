ПФР будет информировать 45-летних о размере будущей пенсии

Сегодня на федеральном портале опубликован текст законопроекта, который, в том числе вводит новое правило по заблаговременному информированию застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Согласно предлагаемым изменениям на ПФР возлагается обязанность

‎по информированию застрахованных лиц, достигших возраста 45 лет:

о предполагаемом размере страховой пенсии по старости;

о выплатах за счет средств пенсионных накоплений.

Информирование предлагается осуществлять в автоматическом режиме

‎с периодичностью один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, до 31 декабря соответствующего года.

Указанный временной период и периодичность информирования позволят гражданину оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путем добровольного вступления

‎в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов), говорится в пояснительной записке к проекту.