Минпросвещения планирует провести очный выпускной во всех регионах

Министерство просвещения РФ планирует выпускной для школьников провести в привычном очном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена».
«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Минпросвещения планировало провести выпускной вечер 27 июня в очном формате в тех российских регионах, которые вышли «на третий этап снятия ограничений», введённых из-за эпидемии коронавируса нового типа. В остальных они должны были проводится онлайн.