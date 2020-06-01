Средняя цена на маски снизилась до 18 рублей. Министр прогнозирует дальнейшее снижение

Глава Минпромторга заявил о снижении средней цены на маски в России с 50 рублей до 18 рублей. Об этом он сказал на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфеции.

«Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены», – сказал Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

Интересно, а это действительно так? Мы посмотрели в интернет-магазинах:

Такие цены примерно везде, плюс-минус.

Правда, сейчас и ажиотажа на них нет.