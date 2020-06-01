Траты на беременность и первый год ребенка в России – минимум 200 тысяч. А как в других странах?

Появление ребенка это радость. А еще, это возрастающие расходы на семейный бюджет.

Аналитики Picodi.com подсчитали, сколько могут составить траты, связанные с появлением ребёнка: набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при подготовке к появлению новорождённого и его содержание в течение первого года жизни.

Дорогие дети

Весь список покупок мы поделили на 7 категорий. Некоторые позиции отнесли к расширенному списку, т.к. они не являются предметами первой необходимости.

Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды может стоить 16800 рублей. В расширенный набор стоимостью 24600 рублей мы включили гаджеты, которые могут потребоваться в процессе беременности: подушка для сна, фетальный допплер, «умные» весы.

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Сумка в роддом типа «стандарт» со всем необходимым для мамы и ребёнка на время пребывания в роддоме обойдётся в 4500 руб., а «премиум» – в 7800 руб. Такие сумки можно сформировать самостоятельно, собрать на заказ или купить готовые. Оснащение дома к появлению нового члена семьи потребует ощутимых затрат. Кроватка и её наполнение, пеленальный столик, стул для кормления, качели-шезлонг и многое другое – всё это, в зависимости от предпочтений и возможностей, будет стоить приблизительно 39800 или 69100 рублей.

Не многим дешевле обойдётся транспорт для младенца: коляска «2 в 1» и автокресло могут стоить 26500 рублей. Если у вас особенные требования к коляске и вы хотели бы добавить к средствам передвижения слинг и эргорюкзак, то стоимость возрастает до 58700 рублей.

90% от стоимости регулярных покупок (средств гигиены) берут на себя подгузники. Это изобретение 50-х гг прошлого века облегчает не только жизнь молодых родителей, но и их кошельки. Годовой запас косметики, бытовой химии и подгузников, в зависимости от выбора и финансовых возможностей, будет стоить 38200 или 50200 рублей.

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В течение первых шести месяцев жизни младенца ВОЗ рекомендует придерживаться исключительно грудного вскармливания. Следовательно, ввод прикорма начинается с полугода. Несмотря на это, именно расходы на питание за шесть месяцев составляют пятую часть от всей суммы затрат: в 40200 и 48200 рублей обойдётся детское питание общедоступного и премиум-сегментов.

Покупая одежду младенцу, родителям часто трудно воздержаться от приобретения дополнительной «милой кофточки» и «сладких ботиночек». И всё же при разумном подходе можно ограничиться суммой 29900 руб., либо поддаться искушению на 44900 руб. за год. Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор составляют 195900 рублей, а на расширенный – 303500 руб.

Кто может позволить себе ребёнка?

Согласно данным Федеральной службы статистики среднемесячная зарплата в 2019 г. составляла 41297,16 руб. после вычета налогов. Получается, чтобы окупить базовый набор, потребуется 4,7 зарплаты среднестатистического россиянина.

Для сравнения, в Германии и США соотношение базового набора к средней оплате труда равно 1,2 зарплаты и 1 зарплате соответственно. В соседних Украине и Беларуси показатели кардинально иные: 9 и 8 средних «чистых» заработных плат соответственно.

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Стоит отметить, что российским законодательством предусмотрено единовременное пособие при рождении ребёнка, которое может получить один из родителей вне зависимости от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 года размер пособия составляет 18004,12 рубля. Эта сумма покрывает 9% от расходов на базовый набор.

Методология