Путину предложили ликвидировать Фонд медицинского страхования

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил Владимиру Путину письмо с предложениями по реформированию системы здравоохранения, среди которых — упразднение Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и передача Роспотребнадзора в подчинение Минздрава.

Сообщение об этом появилось на сайте эсеров.

В нем отмечается, что Миронов предлагает сделать управление здравоохранением более централизованным. «В том числе за счет создания подведомственной правительству государственной корпорации, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций», — указано в пресс-релизе. Лидер эсеров также предложил ввести должность первого заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача РФ.

«Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется. Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь. При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников», — цитирует Миронова его пресс-служба.