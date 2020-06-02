Бюджет профинансируют за счет займов у россиян. Минфин выпустит много народных облигаций

Власти планируют существенно расширить продажи «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.

Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, пишут «Известия».

Близкий к кабмину собеседник издания отметил, что на фоне пандемии коронавируса для бюджета важен каждый дополнительный рубль, поэтому облигации для народа в этих условиях могут быть рассмотрены как полноценный источник финансирования.

Напомним, ОФЗ-н — это долговые ценные бумаги, предназначенные исключительно для населения. Впервые их выпустили в апреле 2017 года. Главная особенность ОФЗ-н — обязательство Минфина выкупить бумаги у владельцев по их требованию, а также отсутствие вторичного рынка. Срок погашения составляет три года.

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В 2017 года, когда эта облигационная кампания только начиналась, мы провели опрос среди наших читателей на предмет их интереса к такому виду инвестирования.

Вот его итоги:

В 2020 и 2021 годах планируется разместить в три-четыре раза больше, чем было выпущено за весь срок действия инструмента. Это позволит закрыть бюджетные дыры и обеспечить сохранность ФНБ.

Добавим, сейчас в обращении находятся пять выпусков ОФЗ-н на сумму 66 млрд рублей.

Чтобы расширить объем займов у населения, планируется изменить условия выпуска облигаций. В том числе разрешить приобретать их на индивидуальные инвестиционные счета, расширить предельные объемы покупок, продлить сроки обращения.

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В банках-агентах про продаже ОФЗ-н сообщили, что сегодня инструмент пользуется спросом — в первую очередь у начинающих инвесторов.

В ПСБ уточнили, что средний чек покупки облигаций составляет 500 тыс. рублей: такую сумму инвестирует 40% клиентов банка. Причем среди инвесторов растет доля пенсионеров. Впрочем, доходность инструмента в последнее время снизилась: в сентябре 2019 года она составляла 7,15%, а сейчас она находится на уровне 4,97%.