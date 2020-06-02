Правительство подготовило план восстановления экономики

Правительство разработало общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения и направило его в Администрацию Президента.
Основная его цель — выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества.
План состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года.