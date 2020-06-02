Пицца и пандемия: какая связь

2 июня итальянцы отмечают главный праздник страны – день Республики. МКБ подсчитал индекс пиццы к главному празднику Италии.

В честь праздника Московский кредитный банк (МКБ) подчитал, как повлияла пандемия на отношение россиян к самому популярному итальянскому блюду – пицце. Анализ входящих платежей клиентов банка-пиццерий показал, что с пандемией популярность главного итальянского блюда только возросла.

Так до введения ограничений средний чек в пиццериях составлял 940 руб., тогда как в апреле он вырос до 1200 руб. Количество онлайн заказов в день по сравнению со спокойными временем также увеличилось.

МКБ прогнозирует, что и после снятия ограничительных мер любовь россиян к самому известному итальянскому блюду сохранится. В непростое для всего общепита время пицца остается одним из самых популярных и доступных продуктов.

Клиентам банка – пиццериям удается достаточно успешно противостоять трудностям, во многом благодаря эффективной системе онлайн-заказов и доставки, отлаженной задолго до пандемии.