Сроки сдачи отчетности НКО в Минюст перенесены. Приказ уже опубликован

Минюст установил новые сроки представления отчетности некоммерческих организаций. Приказ от 26.05.2020 № 122 официально опубликован.

Некоммерческие организации, общественные объединения, религиозные объединения и структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций сдают в Минюст годовые отчеты в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Однако в приказе установлено, что отчетность за 2019 год представляется перечисленными организациями не позднее 1 июля 2020 года. А структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций вправе до 1 июля сдать отчет за I квартал 2020 года о полученных денежных средствах и имуществе.

Еще одним приказом, от 26.05.2020 № 123 перенесен на 1 июля 2020 года срок представления некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, отчетности и аудиторского заключения по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также на 1 июля 2020 г. перенесен срок представления казачьими обществами сведений, предусмотренных Федеральным законом «О государственной службе российского казачества».