Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет снижен с 20 до 15 %

В Правительство внесен проект постановления по снижению первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Проект направлен на реализацию перечня поручений Президента и предусматривает снижение первоначального взноса с 20 до 15 % по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».

С учетом практики реализации программы «Льготная ипотека под 6,5% годовых», запущенной в конце апреля 2020 года, в проект постановления также включены отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО «ДОМ.РФ» и упрощение процедуры получения льготного кредита (займа).