Онлайн-сервис ФНС для выдачи льготных кредитов для бизнеса улучшили. Добавили контроль рисков

ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи льготных кредитов бизнесу.

С 1 июня ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи банками льготных кредитов бизнесу и социально ориентированным НКО. Меры по предоставлению льготных кредитов по ставке 2% приняты Правительством РФ по поручению Президента России Владимира Путина.

Новый функционал обеспечивает контроль рисков снижения численности работников заемщика, контроль уровня заработной платы и наличия процедуры банкротства на период наблюдения по кредитному договору (соглашению). Тем предприятиям, которые в том числе сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

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Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе социально ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России. Платформа, работающая на технологии распределенного реестра (блокчейн), позволит банку проверить заявление автоматически без дополнительных подтверждающих документов.

В течение нескольких минут кредитное учреждение получает верифицированные данные о статусе заемщика из государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РМСП), о том, к какой отрасли относится компания-заемщик, численность ее сотрудников и статус в едином реестре малого и среднего предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие).

Если банк выносит решение о кредитовании (положительное или отрицательное), информация об этом становится известна всем участникам цифровой платформы ФНС России. Технология распределенного реестра обеспечивает защиту данных от любых несанкционированных изменений и исключает возможность дублирования заявлений от одного и того же заемщика.

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С сайта ФНС.