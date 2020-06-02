В Москве можно посмотреть загруженность парков на карте. И не ходить туда, если там не соблюдают дистанцию

В Москве появилась карта загруженности парков. Её совместили с картой, где можно посмотреть расписание прогулок для домов.

«Территории парков и других мест отдыха на карте окрашены в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Чтобы территории не были переполнены и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан. Эта информация в режиме реального времени будет доступна москвичам, чтобы они могли спланировать прогулку, соблюдая все правила санитарной безопасности», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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Цитата с сайта правительства Москвы.

Территория парка может быть окрашена в несколько цветов. Зеленый означает, что парк открыт для посещения и людей в нем немного, желтый говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию стало сложнее и от посещения стоит воздержаться.

Если природная территория окрашена в красный цвет, это значит, что риск нарушения социальной дистанции очень высокий. Администрация парка может принять решение о временном закрытии входа. Информация об этом отобразится на карте.

Выглядит это вот так:

А вот на Яндекс-картах этого нет: