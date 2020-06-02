Для физлиц продлен срок представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам и вкладам

Срок представления физическими лицами-резидентами отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) за отчетный 2019 год продлен до 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Так, указанный отчет за 2019 год можно представить в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». На бумаге его можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении, а также подать лично либо через представителя, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форму можно скачать на сайте ФНС России в разделе «Валютный контроль».

С 29 апреля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № 528, которым внесены изменения в правила представления физическими лицами отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка. Отчет представляется по новым правилам начиная с отчета за 2020 год. По новым правилам физлица пока могут направить отчетность только на бумаге.