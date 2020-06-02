Прямых денежных выплат СМИ не дадут. Так сказал Волин

Минкомсвязи не знает, сколько СМИ смогут рассчитывать на господдержку. Денег напрямую СМИ от государства также могут не ждать. Об этом сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Нет, подобных цифр нет. Более того, я бы все-таки не сильно усердствовал по поводу надежд, что государство вложит в отрасль напрямую какие-то большие средства. Кредиты - да, отсрочки, вполне возможно - снижение контролирующих функций. Но надеяться на то, что государство придет и, как сеятель, щедро разбросает деньги по отрасли, – этого, конечно же, не произойдет», – сказал он в онлайн-интервью на площадке проекта Национальной ассоциации телерадиовещателей NATEXPO.

Ему был задан вопрос, сколько организаций получат поддержку и какой объем финансовой помощи со стороны государства это составит в абсолютных цифрах в связи с соответствующим постановлением.

Также он отрицательно ответил на вопрос, будет ли государство покупать социальную рекламу у медиа, косвенно оказывая им поддержку:

«Никакой (перспективы у этого предложения нет). У государства точно есть деньги, которые нужно потратить на куда более важные вещи, чем реклама», – сказал он.

По материалам «Интерфакс».