Прогулки в Москве не по графикам. Как люди относятся к новым правилам

В Москве люди начали выходить на прогулки. Правда, не соблюдая графики, введенные Собяниным.

Об этом сообщает портал «Настоящее время».

11 часов утра, в парке Кусково много спортсменов на велосипедах. Но как отличить тех, кто занимается спортом, от тех, кто едет на велосипеде на работу, — не очень понятно.

«Я не по графику — я на работу еду. У меня отмазка. И нет, это невозможно проверить. Как это отслеживать? — говорит женщина на велосипеде. — На каждую дорожку поставить милиционера? Бред сивой кобылы. Ну вы же понимаете, что это нереально».

А вот и другие высказывания москвичей:

«Ну мы на самом деле не в свой день вышли, — честно признается одна из москвичек. — Тяжело людям старшего поколения заходить на mos.ru, отслеживать свой дом, особенно тем, кто уже в возрасте на пенсии».

«Мне кажется, что не будут люди соблюдать эти правила. Потому что сами знаете: были майские праздники, и все гуляли, и всем было мягко говоря все равно», — говорит она.

«Я смысла во всех этих ограничениях не вижу, и законного основания в них тоже не вижу, — говорит еще один житель города. — Это все делается в добровольном порядке. Социальная дистанция в парке соблюдается, не нарушается. Поэтому даже если все жители окрестных домов выйдут одновременно, то соблюдать социальную дистанцию или не соблюдать — это их внутреннее решение».

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Глядя в окно, и видя на булькаре достаточно большое количество людей с детьми, трудно сказать, что кто-то вообще эти графики будет соблюдать. Тем более, всегда можно сказать, что идете в магазин.

Например, идет по улице семейная пара с ребенком. На вопрос патруля разве нельзя сказать, что идут в детский магазин, поскольку ребенок за время самоизоляции подрос, и ему нечего носить? Мама заведует выбором одежды, папа финансами. И что, будут проверять?