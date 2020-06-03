Мишустин поручил проверить «коронавирусные» нормативные акты на соблюдение прав граждан. В том числе и указы мэра Москвы

Нормативные акты, принятые в период эпидемии коронавируса, будут проанализированы с участием юристов на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Поручение касается, в том числе, указов мэра Москвы.

Такое поручение премьера РФ Михаила Мишустина отдал по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», — написано в поручении.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.