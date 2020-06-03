Теперь сбой у ФССП: «Деньги мы взыскали, но вам их не дадим. У нас реорганизация»

Всем, кто сталкивался в своей работе с судебными приставами, это будет знакомо. Видимо, такое состояние дел там будет всегда.

Юрист Андрей Сергеев поделился интересным кейсом из своей практики. Далее с его слов.

«В своей практике столкнулся с серьезным нарушением прав граждан и юридических лиц в сфере исполнительного производства.

Огромными усилиями взыскали задолженность с Муниципального унитарного предприятия в Ступино МО. Деньги поступили на счёт судебных приставов более недели назад, но они не могут эти деньги перечислить взыскателю.

21.05.2020 на счет судебных-приставов поступили денежные средства. Крайний срок для перечисления взыскателю 27.05.2020. Общая сумма по исполнительным документам моих доверителей 1,6 миллиона рублей.

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По телефону Управление Службы Судебных Приставов сообщили, что у них проходит реорганизация и они не могут перечислить деньги взыскателям. На вопрос о сроках сообщают, что это может затянуться на месяц. Уже сейчас допущено нарушение сроков в соответствии с с.1 ст. 110 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Мы обратились прокуратуру города Ступино, прокуратуру Московской области и Генеральную прокуратуру России.

Официальный ответ ещё не поступил, но по телефону нам сообщили о 30 дневном сроке рассмотрении жалобы.

И никто не может повлиять на это грубейщее нарушение законодательства об исполнительном производстве. Стоит отдельно отметить, по телефону ФССП поясняет, что это проблема по всей России, а не только в Московской области».