Сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. Глава Минпромторга назвал преимущества России

У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Национальный дух, по словам министра, заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы.

Наличие фундаментальной науки, как считает Мантуров, позволяет реализовывать любые, даже самые сложные задачи.

«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — отметил глава Минпромторга. Мантуров о задачах промышленности и торговли на первом этапе эпидемии